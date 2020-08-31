Адетокунбо: в Греции я никогда не боялся за свою жизнь, в США страшно растить ребенка

Игрок «Милуолки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением о расизме в США.



«Единственная вещь меня мотивирует в моей жизни — если ты хочешь чего-то добиться, то ты можешь это сделать. Мы смогли найти телефон семьи Джейкоба Блейка за полчаса. Мы объединились, сели в круг и поговорили с его отцом, который плакал, когда рассказывал нам, насколько важно для него и его семьи то, что мы сделали в тот день, и для меня это важнее, чем баскетбол. Конечно, есть игры, в которых вы набираете 30, 35 или 50 очков, но этот телефонный звонок был событием, которое мы запомним. Мы будем помнить этот момент всю жизнь.



Очевидно, что культура в Греции и США отличается. В Греции есть люди, которые ведут себя по-расистски, но я никогда не боялся за свою жизнь. Я никогда не ходил по улице со страхом, что что-то может произойти. Здесь трудно. Люди боятся ходить по улицам из-за цвета своей кожи. Вы боитесь за свою жизнь, я считаю, что это нужно изменить. Несколько месяцев назад я стал отцом. Здесь, в США, страшно растить ребёнка и заводить семью. Я не считаю, что это правильно — бояться, когда мой сын и моя семья идут по улице. Я не должен бояться этого», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.