Энтони Дэвис: если владельцы не сдержат слово, то мы больше не будем играть. Всё просто

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что бойкот матчей будет возобновлён, если владельцы клубов не выполнят свои обещания.
«Нам есть, как повлиять на ситуацию. После встречи с владельцами клубов мы были уверены, что они сдержать своё слово. Разговор прошёл хорошо. Если они не сдержат слово, то мы больше не будем играть. Всё просто», — приводит слова Энтони Дэвиса Yahoo Sports.
В НБА начался бойкот матчей из-за новых протестов, касающихся проблемы расового неравенства. Новая волна протестов началась после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин, США) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
Розыгрыш плей-офф уже возобновлён. На собрании игроков и владельцев клубов решили сформировать коалицию из баскетболистов, тренеров и руководства клубов для борьбы с социальной и расовой несправедливостью. На осенних президентских выборах в США клубы должны переоборудовать свои арены в избирательные участки. Лига также намерена предоставить рекламные площадки во время матчей для повышения гражданской активности и осведомлённости.
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