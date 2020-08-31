Морриса удалили с площадки за удар Дончича по голове

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис был удалён с площадки в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Даллас Маверикс» за удар по голове защитника соперников Луки Дончича, сообщает твиттер-аккаунт FOX Sports West.

Дончич пытался совершить проход к кольцу. Моррис остановил его с помощью грубого нарушения правил, после чего ударил по голове уже после свистка арбитра. Рефери пересмотрели видео инцидента и решили удалить Морриса с площадки.

Маркус Моррис уже не в первый раз стал участником неоднозначного момента с участием Дончича. В пятом матче серии форвард «Клипперс» наступил на травмированный голеностоп Дончича. Моррис заявил, что сделал это неумышленно, хотя многие сочли его действия намеренными.