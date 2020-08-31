Лука Дончич установил невероятный рекорд в истории НБА

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч серии между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в матче со счётом 111:97 одержали номинальные гости площадки игроки «Клипперс» и выиграли серию – 4-2.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который был близок к трипл-даблу. На его счету 38 очков, 9 подборов и 9 передач. Ему удалось установить исторический рекорд НБА, набирая не менее 30 очков, 8 подборов и 8 передач в среднем в дебютном выступлении в плей-офф, сообщается в «твиттере» StatMuse.

Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.



В 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» (2-3).