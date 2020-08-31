Дончич о жёстком фоле Морриса: не хочу иметь дело с такими игроками

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал фол со стороны форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркуса Морриса.
«Ужасный фол. Две игры подряд он делал что-то подобное. Я очень надеялся, что первый был не специально, но оглядываясь на фол в этой игре, вы знаете, что я думаю? Я не хочу иметь дело с такими игроками», — приводит слова Дончича журналист Бен Голливер в своём «твиттере».
Моррис был удалён с площадки в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Даллас Маверикс» за удар по голове защитника соперников Луки Дончича.
Дончич пытался совершить проход к кольцу, а Моррис остановил его с помощью грубого нарушения правил, после чего ударил по голове уже после свистка арбитра. Рефери пересмотрели видео инцидента и решили удалить Морриса с площадки.
Маркус Моррис уже не в первый раз стал участником неоднозначного момента с участием Дончича. В пятом матче серии форвард «Клипперс» наступил на травмированный голеностоп Дончича. Он заявил, что сделал это неумышленно, хотя многие сочли его действия намеренными.
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