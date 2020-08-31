Кавай Леонард установил рекорд последних 20 лет в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Даллас Маверикс» набрал 33 очка, 14 подборов, 7 передач и 5 перехватов.
Леонард стал первым игроком НБА, набравшим в плей-офф как минимум 30 очков, 10 подборов, 5 передач и 5 перехватов после Гэри Пэйтона (2000). Леонард — второй игрок в истории франшизы «Клипперс», который выдал пять матчей кряду с результативностью 30+ очков в плей-офф. До этого подобным достижением отличался только Боб Макаду в 1970-х годах.
Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч серии между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в матче со счётом 111:97 одержали номинальные гости площадки игроки «Клипперс» и выиграли серию – 4-2.
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