Моррис — о комментариях Дончича в его адрес: сейчас расплачусь

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис отреагировал на слова разыгрывающего защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича по поводу грубого фола и удаления Морриса в шестом матче серии плей-офф между командами.

Дончич пытался совершить проход к кольцу, а Моррис остановил его с помощью грубого нарушения правил, после чего ударил по голове уже после свистка арбитра. Рефери пересмотрели видео инцидента и решили удалить Морриса с площадки.

«Ужасный фол. Две игры подряд он делал что-то подобное. Я очень надеялся, что первый был не специально, но оглядываясь на фол в этой игре, вы знаете, что я думаю? Я не хочу иметь дело с такими игроками», — отметил Лука.

Моррис оставил сообщение в «Твиттере», написав: «Сейчас расплачусь. «Клипперс» выиграли серию в шести матчах».