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Карлайл: Моррис не должен был так играть. Сразу было ясно, что за такое последует удаление

Карлайл: Моррис не должен был так играть. Сразу было ясно, что за такое последует удаление
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл прокомментировал эпизод шестого матча серии с «Лос-Анджелес Клипперс» (97:111, 2-4), в котором Маркус Моррис грубо сфолил на Луке Дончиче.

Дончич пытался совершить проход к кольцу, а Моррис остановил его с помощью грубого нарушения правил, а уже после свистка арбитра ещё и ударил по голове. Рефери пересмотрели видео инцидента и решили удалить Маркуса с площадки.

«Моррис не должен был так играть в том эпизоде. Это неприятный момент. Сразу было понятно, что за такое последует удаление», – приводит слова Карлайла ESPN.

В 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» (3-3).

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