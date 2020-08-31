Карлайл: Моррис не должен был так играть. Сразу было ясно, что за такое последует удаление

Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл прокомментировал эпизод шестого матча серии с «Лос-Анджелес Клипперс» (97:111, 2-4), в котором Маркус Моррис грубо сфолил на Луке Дончиче.



Дончич пытался совершить проход к кольцу, а Моррис остановил его с помощью грубого нарушения правил, а уже после свистка арбитра ещё и ударил по голове. Рефери пересмотрели видео инцидента и решили удалить Маркуса с площадки.



«Моррис не должен был так играть в том эпизоде. Это неприятный момент. Сразу было понятно, что за такое последует удаление», – приводит слова Карлайла ESPN.



В 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» (3-3).