Риверс – о Моррисе: его удалили, потому что это Маркус. Он сыграл в мяч

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс прокомментировал удаление форварда Маркуса Морриса за грубый фол на разыгрывающем «Даллас Маверикс» Луке Дончиче в шестом матче серии первого раунда плей-офф.
Дончич пытался совершить проход к кольцу, а Моррис остановил его с помощью грубого нарушения правил, а уже после свистка арбитра ещё и ударил по голове. Рефери пересмотрели видео инцидента и решили удалить Маркуса с площадки.
«По правде говоря, я думаю, что его удалили, потому что это Маркус. Он сыграл в мяч, после чего его рука пошла дальше. Такое случается в каждом матче», – приводит слова Риверса журналист Томер Азарли на своей странице в «Твиттере».
В 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» (3-3).
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