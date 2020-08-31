УНИКС подписал экс-игрока НБА Уайта

Пресс-служба УНИКСа на официальном сайте сообщила, что клуб подписал контракт с американским форвардом Окаро Уайтом. Соглашение рассчитано на один год.

В сезоне-2018/2019 в составе «Капитал сити Гоу-Гоу» баскетболист набирал в среднем 13,3 очков, 8 подборов и 1, 7 результативные передачи.

Американец уже имеет опыт выступлений в Европе. Он играл за 2014 – 2015 – «Виртус Болонья» (2014-2015) и «Арис Салоники» (2015-2016).



Уайт — лучший игрок чемпионата Греции, самый зрелищный игрок, игрок лучшей пятерки (2016) и участник матча звезд Д-лиги НБА (2017).



Напомним, УНИКС в межсезонье подписал контракты с американским центровым Джорданом Морганом и его соотечественниками Нэйтом Уолтерсом, Джоном Холландом и Джоном Брауном, российскими баскетболистами Павлом Антиповым и Георгием Жбановым, а также продлил соглашение с Джамаром Смитом.