Арбитр прояснил решение удалить Морриса за удар Дончича по голове
Рефери Скотт Фостер прокомментировал решение об удалении форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Маркуса Морриса в шестом матче серии плей-офф с «Даллас Маверикс». Моррис грубо атаковал лидера «Маверикс» Луку Дончича, ударив его по голове.
Моррис в течение серии неоднократно провоцировал различные конфликты с Дончичем. Например, он наступил словенцу на травмированную лодыжку. Главный тренер «Клипперс» Док Риверс предположил, что Моррис был удалён из-за заработанной репутации. Но Фостер не согласился с Риверсом.
«Конечно же, репутация Морриса не была фактором при решении удалить его», – цитирует Фостера ESPN.
После грубого фола во время пресс-конференции Дончич сказал, что не хочет даже разговаривать с обидчиком.
Риверс – о Моррисе: его удалили, потому что это Маркус. Он сыграл в мяч
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