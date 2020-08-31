Арбитр прояснил решение удалить Морриса за удар Дончича по голове

Рефери Скотт Фостер прокомментировал решение об удалении форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Маркуса Морриса в шестом матче серии плей-офф с «Даллас Маверикс». Моррис грубо атаковал лидера «Маверикс» Луку Дончича, ударив его по голове.

Моррис в течение серии неоднократно провоцировал различные конфликты с Дончичем. Например, он наступил словенцу на травмированную лодыжку. Главный тренер «Клипперс» Док Риверс предположил, что Моррис был удалён из-за заработанной репутации. Но Фостер не согласился с Риверсом.

«Конечно же, репутация Морриса не была фактором при решении удалить его», – цитирует Фостера ESPN.

После грубого фола во время пресс-конференции Дончич сказал, что не хочет даже разговаривать с обидчиком.