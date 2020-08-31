Комментатор ESPN призвал Дончича меньше жаловаться

Комментатор ESPN Джефф ван Ганди поделился мнением об игре лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича. Во время серии плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» Дончич столкнулся с грубой игрой соперника.

У Дончича возник конфликт с Маркусом Моррисом. Игрок «Клипперс» регулярно применяет грубые приёмы против Луки. Так, в одном из матчей Моррис наступил на травмированную лодыжку соперника, а затем в другой встрече ударил Дончича по голове, прерывая прорыв соперника к кольцу. В итоге Моррис был удалён с площадки, а главный тренер «Клипперс» Док Риверс предположил, что суровое наказание связано с репутацией игрока.

«Если игрок постоянно жалуется после каждого эпизода, то к нему точно перестанут относиться с доверием», — цитирует ван Ганди The Spun.