Умер легендарный тренер NCAA
Многолетний главный тренер мужской баскетбольной команды Джорджтауна Джон Томпсон-младший скончался в возрасте 78 лет, сообщает HoopsRumour.
Томпсон, тренировавший команду Джорджтауна с 1972 по 1999 год, трижды становился тренером года и выигрывал титул NCAA в 1984 году.
За 27 лет работы команда Джорджтауна под руководством Томпсона-младшего одержала 596 побед и потерпела 239 поражений. Сын Томпсона — Джон Томпсон III занимал должность главного тренера в Джорджтауне с 2004 по 2017 год.
Томпсон стал вторым легендарным тренером университетских команд, скончавшимся за последнюю неделю. Многолетний тренер Аризоны Лют Олсон умер в прошлый четверг в возрасте 85 лет после перенесённого инсульта.
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