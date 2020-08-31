Умер легендарный тренер NCAA

Многолетний главный тренер мужской баскетбольной команды Джорджтауна Джон Томпсон-младший скончался в возрасте 78 лет, сообщает HoopsRumour.



Томпсон, тренировавший команду Джорджтауна с 1972 по 1999 год, трижды становился тренером года и выигрывал титул NCAA в 1984 году.



За 27 лет работы команда Джорджтауна под руководством Томпсона-младшего одержала 596 побед и потерпела 239 поражений. Сын Томпсона — Джон Томпсон III занимал должность главного тренера в Джорджтауне с 2004 по 2017 год.



Томпсон стал вторым легендарным тренером университетских команд, скончавшимся за последнюю неделю. Многолетний тренер Аризоны Лют Олсон умер в прошлый четверг в возрасте 85 лет после перенесённого инсульта.