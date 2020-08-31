Джонатан Айзек пропустит весь следующий сезон

Форвард «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек пропустит следующий сезон. Об этом сообщает Clutch Points. Следующий сезон для Айзека должен был стать четвёртым в лиге.



Напомним, игрок получил разрыв крестообразных связок левого колена в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (132:116) и покинул площадку на кресле-каталке. Айзек провёл на площадке 14 минут 36 секунд, набрал 4 очка, выполнил 4 передачи и совершил 3 подбора.



Ранее Айзек стал единственным игроком, который не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед игрой с «Бруклин Нетс», за что на него обрушилась критика. Баскетболист также не стал надевать футболку с надписью Black Lives Matter в поддержку движения за права чернокожих.