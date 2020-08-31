Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кантер и Браун учат 226-сантиметрового Тако Фалля плавать. Видео

Кантер и Браун учат 226-сантиметрового Тако Фалля плавать. Видео
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер и форвард команды Джейлен Браун попытались научить партнёра по команде центрового Тако Фалля плавать.

Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате».

Накануне в Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялась первая встреча 1/2 финала серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». Победу в матче (112:94) одержали номинальные гости игроки «Бостона» и повели в серии — 1-0.

Следующая встреча между «Торонто» и «Бостоном» состоится 1 сентября. Начало – в 19:00 мск.

Это уже не первый случай, когда Тако Фалля пытаются научить плавать — в 2019 году Фолл ходил в бассейн в Бостоне, где брал уроки плавания вместе с группой детей.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020