Кантер и Браун учат 226-сантиметрового Тако Фалля плавать. Видео

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер и форвард команды Джейлен Браун попытались научить партнёра по команде центрового Тако Фалля плавать.

Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате».



Накануне в Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялась первая встреча 1/2 финала серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». Победу в матче (112:94) одержали номинальные гости игроки «Бостона» и повели в серии — 1-0.



Следующая встреча между «Торонто» и «Бостоном» состоится 1 сентября. Начало – в 19:00 мск.

Это уже не первый случай, когда Тако Фалля пытаются научить плавать — в 2019 году Фолл ходил в бассейн в Бостоне, где брал уроки плавания вместе с группой детей.