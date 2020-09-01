Пол, Уэстбрук и Харден высказались о шестом матче серии «Хьюстон» — «Оклахома»

Минувшей ночью состоялся шестой матч 1/4 финала Западной конференции НБА. «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу в матче с «Хьюстон Рокетс» со счётом 104:100 и сравняла счёт в серии — 3-3. Лидер «Оклахомы» Крис Пол и защитники «Хьюстона» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук подвели итоги матча.
«Когда начинается заключительная четверть, некоторые игроки просто созданы для такой игры, а некоторые уходят в тень. Мы продолжали бросать и бросать», — сказал разыгрывающий «Оклахомы» Крис Пол, набравший 8 очков из 12 заключительных своей команды в этом матче.
«Много ошибок, которые мы допустили в равных матчах, были нашей виной. Вы видели некоторые потери с моей стороны. Если честно, я в этом виноват. Нам нужно было устранить такие ошибки, чтобы выигрывать равные матчи», — сказал защитник «Хьюстона» Расселл Уэстбрук.
«Игра складывалась так, что Расселл мог атаковать кольцо, он и атаковал. Он принимал правильные решения», — сказал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден.
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