Мещеряков: у всех белорусов ощущение праздника, ощущение надвигающихся перемен

Экс-баскетболист сборной Беларуси, зампред Белорусской федерации баскетбола Егор Мещеряков поделился мнением относительно ситуации в родной стране.



«Здесь всё очень просто. Все адекватные люди, которые десятилетиями играли за страну, когда на груди было написано Беларусь, мы всегда чувствовали, что играем не за своё имя, а за нашу страну. В такой ситуации ты просто не можешь молчать, ты занимаешь конкретную гражданскую позицию. Хотя я знаю, что многим сложно эту позицию занять. У многих присутствует страх в глазах, но страх – это иллюзия. Нас делают не зарплаты, не материальные вещи, нас как личностей формируют наши поступки.



Я горжусь теми, кто подписал письмо. Я не осуждаю тех, кто не подписал. Но я вижу, что наша нация начинает созревать и понимать, что происходит.



Пока никакого давления со стороны функционеров на спортсменов, подписавших письмо, не было. Надеюсь, и не будет. Если будет… Это моя гражданская позиция. Есть базовые вещи, базовые свободы, которые прописаны в конституции. У нас должно быть верховенство закона. Заметьте, после многотысячных маршей по Беларуси люди оставляют после себя город лучше, чем он был, практически. Мне кажется, мы начали чувствовать какую-то солидарность, гордость за нацию, за то, как народ сплотился после событий после выборов. Мы видим марши солидарности женщин с цветами, видим семьи, многотысячные митинги. Это не может не радовать. У всех белорусов, у которых болит сердце за страну, ощущение праздника, ощущение надвигающихся перемен.

Хочется верить, что события августа 2020 года послужат таким толчком к тому, чтобы нация наконец объединилась. Хочу сказать, что не надо делить на бело-красно-белых и на красно-зелёных. У нас моногамное адекватное общество. Недаром все любят сюда приезжать. У нас прекрасный имидж народа, который очень свободолюбив, культурен. Надеюсь, что эти события нас только закалят и всё поменяется к лучшему», – сказал Мещеряков в эфире «Белсат News».