Мещеряков — об избиениях протестующих в Беларуси: это не поведение человека в XXI веке

Бывший игрок сборной Беларуси Егор Мещеряков, занимающий пост заместителя председателя Белорусской федерации баскетбола, поделился мнением о политическом кризисе в стране. После перевыборов президента Александра Лукашенко в Беларуси начались массовые акции протеста, которые жёстко подавляют силовики.
Более 100 спортсменов подписали открытое письмо, в котором потребовали аннулировать результаты выборов и отпустить всех задержанных. В числе подписавшихся был и Мещеряков.
«Избиения протестующих? Это не укладывается в голове нормального человека. Думаю, что те, кто это делал, они много раз об этом пожалели. Это не поведение человека в XXI веке. Протесты все мирные. Это не входит ни в какие рамки. Поэтому мы и должны продолжать эти мирные протесты, чтобы наконец-то весь мир увидел, какие мирные, адекватные, хорошие и культурные белорусы, которые просят быть услышанными, чтобы их свобода слова не попиралось», — сказал Мещеряков на YouTube-канале Белсат News.
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