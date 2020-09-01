Айверсон: Уэстбрук в одиночку «слил» игру для «Хьюстона»

Член Зала славы НБА Аллен Айверсон возложил вину за поражение «Хьюстон Рокетс» в шестом матче 1/4 финала Западной конференции НБА с «Оклахома-Сити Тандер» на защитника «ракет» Расселла Уэстбрука. Он допустил в этой встрече семь потерь.
«Уэстбрук в одиночку «слил» игру для «Хьюстона», — написал Айверсон в своём «твиттере», но вскоре удалил запись.
Победу в матче со счётом 104:100 одержали номинальные хозяева паркета – игроки «Оклахомы». Счёт в серии стал равным – 3-3.
Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал американский защитник «Хьюстона» Джеймс Харден. На его счету 32 очка, 8 подборов и 7 передач.
Самый значительный вклад в победу «Оклахомы» сделал американский разыгрывающий Крис Пол, набравший 28 очков и совершивший 7 подборов и 3 передачи.
Решающая, седьмая встреча в этой серии между «Хьюстоном» и «Оклахомой» состоится 3 сентября. Начало – в 04:00 мск.
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