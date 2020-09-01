Стефен Карри будет преклонять колено в следующем сезоне

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, что будет в следующем сезоне преклонять колено при звучании гимна, сообщает San Francisco Chronicle.

Многие баскетболисты НБА становятся на одно колено во время исполнения гимна в знак протеста против расизма и полицейского насилия в США.

До возобновления сезона в НБА действовало правило, запрещающее игрокам становиться на одно колено. Но затем комиссионер НБА Адам Сильвер решил отменить правило, запрещающее подобные протесты.

Карри станет одной из первых звёзд НБА, решивших поддержать протесты, запущенные игроком НФЛ Колином Каперником.

Тема расизма в США вновь стала активно обсуждаться после того, как полицейские в Висконсине выстрелили в спину чернокожему Джейкобу Блэйку, который пытался остановить ссору двух женщин.