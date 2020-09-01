Итудис: Шенгелия и Милутинов — новички, но они адаптировались быстро

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о самочувствии и поделился мнением о новичках команды Николе Милутинове и Торнике Шенгелии. Ранее Итудис переболел коронавирусом. Он только что вернулся в Россию.

«У меня всё хорошо, я счастлив вернуться в Москву, отличная работа! Я готов вернуться к работе, коронавирус уже позади. Благодарю всех болельщиков ЦСКА, потому что я получил множество сообщений со словами поддержки.

Все эти дни я был на связи с игроками и ассистентами. Я видел все тренировки и игры, поэтому мне известна ситуация в команде.

Игроки определённо вносят коррективы в свои действия. Шенгелия и Милутинов — новички, но я уже видел, что оба быстро адаптировались. Мы ожидаем, что они оба будут выкладываться на сто процентов. Они оба очень мотивированны и взволнованны. В то же время они понимают, куда попали, что представляет собой ЦСКА. Оба — высококлассные спортсмены, которые предельно мотивированны», — сказал Итудис.