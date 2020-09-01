Шакил О'Нил обратился к Илону Маску после того, как с трудом влез в Tesla

Бывший центровой ряда клубов НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил попытался сесть в автомобиль Tesla. Сделать это ему удалось с большим трудом.

После этого он обратился к создателю Tesla Илону Маску.

«Илон, не хочешь сделать Tesla для больших парней?» — спросил Шакил.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Шакил О'Нил — один из прославленных центровых в истории НБА. За годы выступлений в лиге завоевал четыре титула чемпиона (три в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», а ещё один в составе «Майами Хит), становился MVP сезона, трижды — MVP финала НБА, 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. Шакил занимает восьмое место в списке самых результативных баскетболистов лиги и 15-е в списке 50 лидеров по подборам за всю историю НБА.