Шакил О'Нил обратился к Илону Маску после того, как с трудом влез в Tesla
Бывший центровой ряда клубов НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил попытался сесть в автомобиль Tesla. Сделать это ему удалось с большим трудом.
После этого он обратился к создателю Tesla Илону Маску.
«Илон, не хочешь сделать Tesla для больших парней?» — спросил Шакил.
Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».
Шакил О'Нил — один из прославленных центровых в истории НБА. За годы выступлений в лиге завоевал четыре титула чемпиона (три в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», а ещё один в составе «Майами Хит), становился MVP сезона, трижды — MVP финала НБА, 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. Шакил занимает восьмое место в списке самых результативных баскетболистов лиги и 15-е в списке 50 лидеров по подборам за всю историю НБА.
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