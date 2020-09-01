Трамп: рейтингам НБА уже не подняться. Стоять в полный рост за нашу страну и наш флаг!

Президент США Дональд Трамп подверг критике НБА за политизированность и посоветовал НФЛ и MLB не повторять ошибок баскетбольной лиги.



«Люди устали смотреть на крайне политизированную НБА. Баскетбольные рейтинги на порядок упали, и им уже не подняться. Надеюсь, в футболе и бейсболе смотрят на это и делают выводы, потому что с ними может произойти то же самое. Стоять в полный рост за нашу страну и наш флаг!» – написал Трамп на своей странице в "Твиттере".



НБА и игроки лиги после рестарта сезона активно поддерживают движение за права темнокожих Black Lives Matter. Баскетболисты преклоняют колено во время исполнения гимна США перед матчами. Трамп уже неоднократно критиковал лигу за подобный жест.