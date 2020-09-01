Джош Харт — о Трампе: ну что за тупица

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джош Харт остался недоволен критикой президента США Дональда Трампа в адрес НБА.

«Ну что за тупица», — написал Харт на своей странице в «Твиттере», сделав репост записи Трампа с обвинениями НБА в политизированности.

НБА и игроки лиги после рестарта сезона активно поддерживают движение за права темнокожих Black Lives Matter. Баскетболисты преклоняют колено во время исполнения гимна США перед матчами. Трамп уже неоднократно критиковал лигу за подобный жест.



Напомним, США охватила новая волна протестов после того, как 23 августа полицейские в городе Кеноше несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. После этого игроки НБА устроили бойкот, который прервал розыгрыш плей-офф лиги на три дня.