Стив Керр объяснил, почему белые должны чаще говорить о расизме

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, почему считает, что белому населению США стоит чаще обсуждать проблему расизма.

«Думаю, наша работа заключается в том, чтобы работать над самообразованием и использовать наши голоса, чтобы давать людям сигналы. Многие не хотят об этом говорить. Говорить о расизме непросто, особенно белым людям. Обсуждать это в США критически важно.

Очень важно, чтобы мы говорили об этом, а не прятались от этих тем", — приводит слова Керра Clutch Points.

Напомним, баскетболисты НБА активно включились в поддержку движения Black Lives Matter. На минувшей неделе ряд игроков призвал бойкотировать чемпионат из-за новой вспышки насилия со стороны полицейских.