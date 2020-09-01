Стив Керр объяснил, почему белые должны чаще говорить о расизме
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, почему считает, что белому населению США стоит чаще обсуждать проблему расизма.
«Думаю, наша работа заключается в том, чтобы работать над самообразованием и использовать наши голоса, чтобы давать людям сигналы. Многие не хотят об этом говорить. Говорить о расизме непросто, особенно белым людям. Обсуждать это в США критически важно.
Очень важно, чтобы мы говорили об этом, а не прятались от этих тем", — приводит слова Керра Clutch Points.
Напомним, баскетболисты НБА активно включились в поддержку движения Black Lives Matter. На минувшей неделе ряд игроков призвал бойкотировать чемпионат из-за новой вспышки насилия со стороны полицейских.
- 1 сентября 2020
-
21:12
-
21:03
-
19:48
-
19:28
-
19:19
-
19:12
-
18:43
-
17:45
-
16:09
-
15:06
-
14:11
-
13:28
-
12:26
-
11:19
-
10:50
-
09:44
-
09:34
-
09:24
-
09:21
-
08:52
-
07:43
-
07:20
-
07:10
-
07:02
-
04:54
-
00:48
- 31 августа 2020
-
23:45
-
22:42
-
20:35
-
19:01
-
17:53
-
16:41
-
16:06
-
14:39
-
13:16
Партнерский контент