Линч: уровень Лиги ВТБ растёт с каждым годом, «Локо» также становится лучше

Новичок «Локомотива-Кубани» центровой Реджи Линч поделился ожиданиями от выступления в следующем сезоне.

«С большим нетерпением жду момента, когда уже начну тренироваться и играть за «Локо». Когда я играл за «Калев» мне запомнились матчи против «Локо». С такими командами всегда очень тяжело играть. После Эстонии я провел сезон в Италии, сейчас возвращаюсь в Единую лигу ВТБ, и очень приятно, что именно в «Локо». Причем перехожу именно в ту команду, игры против которой помню, как сейчас. К тому же, красный – это мой любимый цвет. Так что цвета клуба мне очень по душе! Вспоминая матчи против «Локо» хочу отметить, что не знаю как, но нам дважды удалось обыграть «красно-зеленых» в том сезоне, что было довольно удивительно, так как «Калев» считался, скорее, «темной лошадкой», но не более. Уровень Лиги растёт с каждым годом, «Локо» также становится лучше. С прошлого сезона сохранился костяк игроков и остался тренерский штаб, это хорошие новости. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь команде стать ещё лучше!», — приводит слова Линча официальный сайт краснодарского клуба.