Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Юту» и выйти в полуфинал Западной конференции
Завершился седьмой четвертьфинальный матч серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и закончилась победой номинальных хозяев со счётом 80:78.
Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов. Джамал Маррей записал в свой актив 17 очков.
Самым результативным в составе «Юты Джаз» стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 22 очка. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 19 очков и 18 подборов.
Таким образом, счёт в серии стал 4-3 и «Денвер Наггетс» вышел в полуфинал Западной конференции, где сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс»
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
02 сентября 2020, среда. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
80 : 78
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Маррей - 17, Портер - 10, Крэйг - 7, Моррис - 7, Харрис - 4, Грант - 3, Миллсэп - 2, Бартон, Бол, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Дэниелс, Кук, Пламли, Чанчар
Юта Джаз: Митчелл - 22, Гобер - 19, Кларксон - 10, Конли - 8, Инглс - 7, Ньянг - 6, О'Нил - 5, Морган - 1, Брэдли, Брэнтли, Дэвис, Мудиай, Они, Райт-Формэн, Такер, Уильямс-Госс
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