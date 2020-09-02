Кусок паркета с автографом Коби Брайанта могут продать за $ 0,5 млн

Кусок паркета с автографом Коби Брайанта с его последнего матча выставлен на аукцион, сообщает Inside the Games. Последнюю игру в карьере легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл против «Юты Джаз» в (101:98) и набрал 60 очков.
Кусок паркета из «Стэйплс-центр» будет продан на онлайн-аукционе Heritage Auctions. Торги состоятся с 9 по 26 сентября. По оценкам экспертов, фрагмент паркета может быть продан за $ 0,5 млн.
Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Коби погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли. 23 августа Коби исполнилось бы 42 года.
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