Митчелл установил два исторических рекорда НБА

Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл в серии плей-офф с «Денвер Наггетс» установил рекорд НБА. Он стал первым игроком по количеству заброшенных трёхочковых в постсезоне. В нынешнем розыгрыше плей-офф Митчелл реализовал 33 попытки из-за дуги. Вторым по этому показателю является разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей. В плей-офф-2020 на его счету 32 трёхочковых. Столько же удалось забросить и Стефену Карри в постсезоне-2016.
Также Митчелл стал первым игроком в истории НБА, которому в отдельной серии плей-офф удалось добиться показателей: 35+ набранных очков при более 50% точности с игры, 50% трёхочковых и 90% штрафных бросков.
«Юта» уступила в серии 3-4, «Денвер Наггетс» вышел в полуфинал Западной конференции, где сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс».
- 2 сентября 2020
-
10:59
-
10:06
-
09:37
-
09:14
-
07:41
-
07:11
-
06:05
-
03:21
- 1 сентября 2020
-
23:24
-
22:47
-
21:12
-
21:03
-
19:48
-
19:28
-
19:19
-
19:12
-
18:43
-
17:45
-
16:09
-
15:06
-
14:11
-
13:28
-
12:26
-
11:19
-
10:50
-
09:44
-
09:34
-
09:24
-
09:21
-
08:52
-
07:43
-
07:20
-
07:10
-
07:02
-
04:54