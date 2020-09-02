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Митчелл установил два исторических рекорда НБА

Митчелл установил два исторических рекорда НБА
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл в серии плей-офф с «Денвер Наггетс» установил рекорд НБА. Он стал первым игроком по количеству заброшенных трёхочковых в постсезоне. В нынешнем розыгрыше плей-офф Митчелл реализовал 33 попытки из-за дуги. Вторым по этому показателю является разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей. В плей-офф-2020 на его счету 32 трёхочковых. Столько же удалось забросить и Стефену Карри в постсезоне-2016.

Также Митчелл стал первым игроком в истории НБА, которому в отдельной серии плей-офф удалось добиться показателей: 35+ набранных очков при более 50% точности с игры, 50% трёхочковых и 90% штрафных бросков.

«Юта» уступила в серии 3-4, «Денвер Наггетс» вышел в полуфинал Западной конференции, где сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс».

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