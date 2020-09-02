Матчи Единой лиги ВТБ начнутся со зрителями на трибунах

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что матчи турнира будут проходить со зрителями на трибунах.

«Чемпионат начнётся с болельщиками на трибунах, вопрос в проценте посещаемости. Всё зависит от региона: минимально это 10% от заполняемости арены, максимально – 50%. Но всё может измениться в ближайшее время. Я надеюсь, это изменится к лучшему», — приводит слова Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Президент лиги Сергей Кущенко рассказал о нюансах старта чемпионата в период пандемии.



«У нас каждый день работает своеобразный оперштаб. Идёт сбор информации по странам, клубам, регионам, где играют наши клубы, чтобы понять ситуацию. Надеемся, к 20 сентября у нас будет алгоритм, по которому мы начнём играть. Мы же на футбол смотрим с вами: заболевает один игрок — сразу все, кто с ним контактировал, должны пройти тест и посидеть на карантине. Например, главный тренер ЦСКА Итудис переболел. Он приезжает и всё равно, как многие игроки, сидит на карантине 14 дней», — заявил Кущенко.