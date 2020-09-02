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Старт сезона Кубка Европы перенесён на январь

Старт сезона Кубка Европы перенесён на январь
Баскетбол / Еврокубок 0

Старт сезона-2020/2021 в Кубке Европы, назначенный на 14 октября, перенесён на 6 января, сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола (ФИБА). Причиной является непрекращающаяся пандемия коронавируса.

Формат турнира останется прежним, хотя ФИБА-Европа изучает возможность проведения групповых турниров в одном месте для четырёх клубов из каждой группы по аналогии с квалификацией Лиги чемпионов. Подробнее этот вопрос обсудят на октябрьском заседании совета ФИБА.

Напомним, в Кубке Европы ФИБА от России участвует пермская «Парма».

Кроме того, ФИБА перенесла старт сезона женского Еврокубка с осени на 7 января 2021 года. В этом турнире примут участие 32 команды, разделённые на 8 групп по 4 в каждой.

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