Мещеряков: Беларусь прошла точку невозврата. Просто посмотрите на искренние глаза людей

Экс-баскетболист сборной Беларуси, зампред Белорусской федерации баскетбола Егор Мещеряков записал видеообращение к соотечественникам и спортсменам.



«Меня зовут Егор Мещеряков. Баскетбольная общественность пять раз признавала меня лучшим игроком Беларуси. На мне форма сборной, которой я посвятил 20 лет своей жизни.



Дорогие мои спортсмены! Все те, кто всю жизнь с честью и достоинством представлял и представляет нашу Беларусь на внутренней и международной арене. Время пришло показать, что нас этого достоинства не лишили, что у нас есть гордость и мы с народом. Мы — часть этого народа!



Мы никогда не забудем того насилия, которое творилось на улицах наших городов. Мы никогда не забудем тех криков боли, которые доносились из мест заключения. Сегодня не может быть половинчатой позиции. Мы уже прошли точку невозврата, нация стала другой за эти дни августа 2020 года.



У многих из нас сердце болит за родину. Но я вижу, что белорусы возродились. Просто посмотрите на искренние и счастливые глаза наших людей. Многим непросто выразить свою позицию – присутствует страх. Но страх – это иллюзия.



Мы – Свободное объединение спортсменов Беларуси. Присоединяйся!» – сказал Мещеряков.

Видео доступно на странице sos_by_2020 в «Инстаграме».