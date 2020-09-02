Чемпион НБА: у «Далласа» есть Дончич и Порзингис. Шансы на переход Адетокунбо не нулевые

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне телевизионный аналитик Брайан Скалабрини считает, что форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо может перейти в «Даллас Маверикс».

«Из всех звёзд НБА, я думаю, Яннис Адетокунбо подумал бы о том, чтобы покинуть свою нынешнюю команду и перейти в «Даллас». Уйти из родной команды сложно, особенно если ты такой парень, как Яннис. Подумайте только о Дирке Новицки. Он провёл в «Далласе» всю карьеру. Кажется, что Яннис полностью привержен «Милуоки». Но я думаю, что у «Далласа» не меньше шансов, чем у всех остальных: клубов из Лос-Анджелеса, «Майами» или любой другой популярной команды. Посмотрите на ситуацию с платёжной ведомостью «Маверикс». У них есть суперзвёзды Лука Дончич и Кристапс Порзингис. Я говорю вам прямо сейчас, что шансы на переход Адетокунбо в «Даллас» не нулевые", — приводит слова Скалабрини Clutch Points.