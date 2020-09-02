Глава «Сибура» рассказал об инциденте на матче ЦСКА — «Фенербахче» в 2016 году

Глава компании «Сибур» Дмитрий Конов поделился воспоминаниями о неприятном инциденте, который произошёл в «Финале четырёх» Евролиги-2016 между ЦСКА и «Фенербахче».



«Мы с Катариной, моей женой, сидели в первом ряду, буквально у площадки. В какой-то момент игрок «Фенербахче» Никола Калинич потерял равновесие и начал заваливаться в нашу сторону. Не исключаю — он осознанно метил в Катарину, которая была одета в платье цветов нашего триколора.

Я вскочил, успел сделать шаг вперёд и, честно сказать, на эмоциях от игры оттолкнул Калинича так, чтобы тот изменил траекторию и не задел мою жену. В итоге он выскочил на ступеньки, развернулся, бросился ко мне и начал тыкать пальцем. Я резко отбросил его руку, чтобы не размахивал у меня перед носом.

К конфликту подключился президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, словесно выразив неудовольствие поведением Калинича и слегка направив его в сторону скамейки «Фенербахче»: мол, иди к своим, получай ценные тактические указания тренера. В зале накалилась атмосфера, трибуны загудели, арбитры увели команды в раздевалки, в нашем секторе немного потолкались зрители, появилась полиция.

ЦСКА победил. Правда, потом люди, близкие к клубу, стали говорить, что из-за нашей стычки команда чуть не уступила в финале, и это обвинение сильно задело Катарину. И, наконец, нас хорошо прополоскали в социальных сетях, обозвав Сергея Кущенко братком с пистолетом, меня — олигархом и ворюгой, а Катарину — девушкой с низкой социальной ответственностью.



По предложению ЦСКА написал Калиничу сообщение, которое можно было интерпретировать как извинение. Дескать, сожалею, что это произошло. Трактовка двоякая: с одной стороны, sorry, с другой — сам виноват в случившемся. Евролига дисквалифицировала нас с Кущенко на сезон, разрешив посещать только домашние матчи ЦСКА, но потом неожиданно допустила на следующий «Финал четырёх» в Стамбуле", — цитирует Конова ТАСС.