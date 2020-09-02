Андрей Кириленко: я давно слежу за спорами о допинге в России и вижу, что там нет баланса

Президент РФБ Андрей Кириленко поддержал чистых российских легкоатлетов, лишённых возможности выступать на международных соревнованиях.



«Я давно слежу за спорами о допинге в России и вижу, что там нет баланса. Никто не совершенен, но я жил и работал и в России, и в США и знаю, что это глобальная проблема. Приписывать России образ плохого парня может быть хорошей политикой, но это несправедливо по отношению ко всем чистым российским спортсменам. Я люблю спорт, это было прекрасно для меня и моей семьи, но будущие поколения российских спортсменов лишены возможностей, которые были предоставлены мне, из-за двойных стандартов и политики, применяемой к моей родной стране», — написал Кириленко на своей странице в «Фейсбуке».