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Андрей Кириленко: я давно слежу за спорами о допинге в России и вижу, что там нет баланса

Андрей Кириленко: я давно слежу за спорами о допинге в России и вижу, что там нет баланса
Баскетбол / Сборная России 0

Президент РФБ Андрей Кириленко поддержал чистых российских легкоатлетов, лишённых возможности выступать на международных соревнованиях.

«Я давно слежу за спорами о допинге в России и вижу, что там нет баланса. Никто не совершенен, но я жил и работал и в России, и в США и знаю, что это глобальная проблема. Приписывать России образ плохого парня может быть хорошей политикой, но это несправедливо по отношению ко всем чистым российским спортсменам. Я люблю спорт, это было прекрасно для меня и моей семьи, но будущие поколения российских спортсменов лишены возможностей, которые были предоставлены мне, из-за двойных стандартов и политики, применяемой к моей родной стране», — написал Кириленко на своей странице в «Фейсбуке».

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