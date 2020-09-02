Кисурин: про Шенгелию не стал бы давать такие оценки — лучший четвёртый номер в Европе

Двукратный серебряный призёр чемпионата мира Евгений Кисурин оценил переход в ЦСКА тяжёлого форварда Торнике Шенгелии и центрового Николы Милутинова.

«Ошибочно думать, что, подписав даже самого крутого игрока Евролиги, клуб становится недосягаемым для конкурентов. Понятно, что на фоне прямых конкурентов ЦСКА выглядит «островком стабильности». Если говорить про Шенгелию, то я бы не стал давать такие оценки — лучший четвёртый номер в Европе. Всё-таки лучшие баскетболисты мира играют в НБА. Там у Торнике закрепиться не получилось. Тем не менее это действительно солидное приобретение, но сказать, что он сразу решит все проблемы, тоже нельзя. По Милутинову — надо смотреть, как он сможет подстроиться под игровую модель Итудиса. Выводы пока делать рано», — приводят слова Кисурина «Известия».