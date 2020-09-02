В «Зените» оценили комплектование состава по итогам межсезонья

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный оценил комплектование состава команды по итогам межсезонья.
«В этом сезоне всё очень сложно. Просто, чтобы собрать команду, потребовалось много времени. Из-за известных ограничений авиаперелёты стали очень сложными. Некоторые баскетболисты добирались из дома до Санкт-Петербурга в течение 30 часов. А добравшись, наши иностранные игроки должны были сесть на карантин как иностранные граждане в соответствии с медицинскими требованиями. Поэтому в эти дни мы только-только начинаем полноценно тренироваться в полном составе. Сейчас сложно сказать, что представляет собой наша команда. Для этого и нужен предсезонный турнир.
В рамках трансферной кампании мы постарались усилить каждую позицию. Насколько это получилось, увидим в начале сезона. К сожалению, как обычно, есть определённые травмы. Ничего серьёзного, но двое наших игроков пока вне тренировочного процесса. Это Дмитрий Хвостов и Артурас Гудайтис, у которого повреждена кисть. Это рабочие моменты. Надо понимать, что баскетболисты вернулись в строй после многомесячного перерыва. Думаю, что у наших игроков в карьере ещё не было таких пауз по внешним причинам», — цитирует Церковного «Спорт день за днём».
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