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Митчелл получит максимальный контракт в межсезонье

Митчелл получит максимальный контракт в межсезонье
Баскетбол / НБА 0

Клуб НБА «Юта Джаз» предложит максимальный контракт атакующему защитнику Доновану Митчеллу сразу после открытия рынка свободных агентов в октябре 2020 года, сообщает инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс.

По новому контракту Митчелл заработает около $ 170 млн за пять лет.

Текущее соглашение 23-летнего защитника с «Ютой» истекает в конце следующего сезона.

Ранее Митчелл установил рекорд НБА. Он стал первым игроком по количеству заброшенных трёхочковых в постсезоне. В нынешнем розыгрыше плей-офф Митчелл реализовал 33 попытки из-за дуги.

Также Митчелл стал первым игроком в истории НБА, которому в отдельной серии плей-офф удалось добиться показателей: 35+ набранных очков при более 50% точности с игры, 50% трёхочковых и 90% штрафных бросков.

«Юта» уступила «Денверу» в серии со счётом 3-4 и завершила выступления в плей-офф НБА.

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