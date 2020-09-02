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ЦСКА обыграл «Химки» в товарищеском матче

ЦСКА обыграл «Химки» в товарищеском матче
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

ЦСКА обыграл «Химки» (99:83) в товарищеском матче.

В составе ЦСКА самую высокую результативность показали центровой Никола Милутинов (18 очков, 5 подборов), а также защитник Майк Джеймс (17 очков). У «Химок» лучшие статистические показатели у защитника Алексея Шведа (20 очков, 5 передач) и тяжёлого форварда Юнаса Йеребко (17 очков).

Первый официальный матч нового сезона состоится 20 сентября: в матче Единой лиги ВТБ «Химки» сыграют с «Зенитом» на домашней площадке. ЦСКА в Единой лиге первый матч проведёт 23 сентября в гостях с «Астаной». Старт сезона Евролиги назначен на 1 октября. ЦСКА в первом туре в гостях встретится с испанской «Барселоной», а «Химки» будут принимать греческий «Панатинаикос».

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