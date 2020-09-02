Куртинайтис и Карасёв высказались о товарищеском матче с ЦСКА

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис и форвард подмосковной команды Сергей Карасёв прокомментировали поражение от ЦСКА в контрольном матче. Напомним, встреча завершилась со счётом 99:83 в пользу ЦСКА.



«На данный момент у нас лишь семь игроков из первого состава, остальные — из «молодёжки». Есть у нас и технические проблемы, так как Мики и Монро еще не приехали. Мы пока не в лучшей форме и речь даже не о баскетболе: мы просто неполная команда. Сам матч получился хорошим. Мы играли против ЦСКА, чемпиона Евролиги. Думаю, в этом году у них лучший за последние тридцать лет состав, потому что все игроки хорошо подобраны, это высокая, физически сильная и хорошо организованная команда. Было сложно, но мы боролись и старались. У нас есть проблемы, и мы будем над этими проблемами работать. Пока у нас нет большого опыта командных тренировок, в связи с чем мы делаем много ошибок, чего обычно не происходит. Однако я не делаю из-за этого какой-то катастрофы. Впереди еще три недели до старта чемпионата, и я надеюсь, что эти недостатки мы устраним», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».



«Все очень соскучились по баскетболу, все только начинают набирать форму. Приятно было увидеться с теми, с кем играешь в сборной, ведь на протяжении сезона мы конкурируем, а после матча общаемся. «Химки» и ЦСКА — вечное противостояние, «дерби Ленинградки», которое всегда будет популярно. У ЦСКА очень сильный состав, возможно, лучший за последние десять лет, и пусть мы проиграли, с этим ЦСКА играть можно. У нас небольшие кадровые потери, некоторые ребята травмированы, некоторые пока не приехали, поэтому когда мы соберемся и будем в боевом составе, то наше противостояние с ЦСКА станет очень интересным», — цитирует Карасёва пресс-служба команды.