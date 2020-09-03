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«Хьюстон» вышел в полуфинал Запада и сыграет с «Лейкерс»

«Хьюстон» вышел в полуфинал Запада и сыграет с «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся седьмой четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Драматичный поединок завершился победой «Хьюстона» со счётом 104:102.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Роберт Ковингтон, сделавший дабл-дабл: 21 очко и 10 подборов. В составе «Оклахомы» трипл-даблом отметился Крис Пол — 19 очков, 11 подборов и 12 голевых передач. Он же стал самым возрастным автором трипл-дабла в седьмом матче плей-офф НБА — сейчас Полу 35 лет. Самым же результативным игроком «Тандер» в матче стал канадский защитник Лугенц Дорт — 30 очков, 4 подбора.

В полуфинале Западной конференции «Хьюстон Рокетс» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
03 сентября 2020, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
104 : 102
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Гордон - 21, Ковингтон - 21, Уэстбрук - 20, Харден - 17, Грин - 13, Хаус - 7, Такер - 5, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Маклемор, Мба а Муте, Риверс, Фразьер, Чендлер
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 30, Жильжо-Александер - 19, Пол - 19, Шрёдер - 12, Адамс - 10, Базли - 6, Галлинари - 4, Ноэль - 2, Бертон, Диалло, Мускала, Надер, Роберсон, Фергюсон, Херви, Холл
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