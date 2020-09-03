Крис Пол установил рекорд НБА
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол установил рекорд НБА — он стал самым возрастным игроком, который когда-либо делал трипл-дабл в решающем, седьмом матче серии плей-офф.
В матче четвертьфинала Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (102:104) Пол набрал 19 очков, сделал 11 подборов и отдал 12 голевых передач. Возраст Пола — 35 лет и 119 дней. Предыдущий рекорд принадлежал лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, сделавшему трипл-дабл в седьмом матче плей-офф в возрасте 31 года и 172 дней (тогда Леброн выступал за «Кливленд Кавальерс»). Ещё один рекордсмен — легендарный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» 1960-х — 1970-х Джерри Уэст, сделавший решающий трипл-дабл в возрасте 30 лет и 342 дней.
Определились все полуфинальные пары конференций НБА
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