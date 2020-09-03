Новичок «Оклахомы» побил исторический рекорд Леброна Джеймса
Новичок «Оклахома-Сити Тандер» канадский атакующий защитник Лугенц Дорт установил уникальное достижение в НБА.
В четвертьфинальном матче Западной конференции с «Хьюстон Рокетс» (102:104) Дорт набрал 30 очков. Это лучший результат для игрока в возрасте 21 года и моложе в седьмом матче серии плей-офф. Предыдущий рекорд принадлежал лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу во время его выступления за «Кливленд Кавальерс» — в полуфинале Восточной конференции 2006 года он набрал 27 очков.
Достижение Дорта, впрочем, «Оклахоме» не помогло — команда уступила и покинула плей-офф.
Крис Пол установил рекорд НБА
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