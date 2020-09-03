Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Игрок «Хьюстона» повторил уникальный рекорд Леброна и Грина

Игрок «Хьюстона» повторил уникальный рекорд Леброна и Грина
Баскетбол / НБА 0

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Роберт Ковингтон повторил уникальный рекорд, принадлежащий Леброну Джеймсу («Лос-Анджелес Лейкерс») и Дрэймонду Грину («Голден Стэйт Уорриорз»).

В седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» Ковингтон набрал 21 очко, сделал 10 подборов и 6 успешных трёхочковых бросков. Таким образом, он стал третьим после Леброна и Грина игроком, набравшим больше 20 очков, больше 10 подборов и больше 5 трёхочковых в седьмом матче плей-офф.

Новичок «Оклахомы» побил исторический рекорд Леброна Джеймса
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020