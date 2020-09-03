Игрок «Хьюстона» повторил уникальный рекорд Леброна и Грина

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Роберт Ковингтон повторил уникальный рекорд, принадлежащий Леброну Джеймсу («Лос-Анджелес Лейкерс») и Дрэймонду Грину («Голден Стэйт Уорриорз»).

В седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» Ковингтон набрал 21 очко, сделал 10 подборов и 6 успешных трёхочковых бросков. Таким образом, он стал третьим после Леброна и Грина игроком, набравшим больше 20 очков, больше 10 подборов и больше 5 трёхочковых в седьмом матче плей-офф.