Харден: блок-шот в матче с «Оклахомой» – один из топ-моментов карьеры

Ключевым эпизодом в решающем матче четвертьфинала плей-офф Западной конференции между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер» (104:102, 4-3) стал блокшот в исполнении Джеймса Хардена. За считанные мгновения до сирены он накрыл бросок из-за дуги Лугенца Дорта.

После блокшота Харден также увернулся от брошенного в него мяча, после чего владение перешло к «Хьюстону» и «Рокетс» довели матч и серию до победы.

«Один из топ-моментов карьеры. Определённо. Круто набирать 40-50 очков и просто хорошо бросать. Очевидно, мы все стремимся к этому. Но чтобы получить признание, чтобы оно окупилось, нужно проявлять себя в защите. Это очень много значит», — приводит слова Хардена USA TODAY.

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В активе Хардена в этой встрече 17 очков, 9 передач и 3 блок-шота.