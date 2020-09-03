Кампаццо будет играть за «Реал» бесплатно

Мадридский «Реал» планирует оставить Факундо Кампаццо в составе до поступления предложения из НБА, при этом испанский клуб будет удерживать зарплату баскетболиста в счёт неустойки, сообщает Eurohoops со ссылкой на испанское издание AS.
«Реал» за досрочное расторжение контракта требует от баскетболиста $ 6 млн, в то время как команды НБА могут компенсировать лишь $ 725 тыс. Часть оставшейся неустойки и будет покрыта зарплатой Кампаццо. При этом Факундо может остаться в «Реале» до конца сезона-2020/2021, если к тому времени предложений из НБА так и не поступит.
Интерес к аргентинскому плеймейкеру проявляют в «Даллас Маверикс», «Миннесоте Тимбервулвз» и «Нью-Йорк Никс». В минувшем сезоне Евролиги Факундо набирал по 9,9 очка, 2,3 подбора и 7,1 передачи.
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