Джефферсон: возможно, Яннис — это Пиппен. Ему нужен свой Джордан

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон считает, что действующий MVP лиги форварда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо может быть неготовым к роли лидера чемпионской команды.

«Возможно, Яннис — это Пиппен. Ну вот, я это сказал! Ему нужен свой Джордан», — написал Джефферсон на своей странице в «Твиттере».

Скотти Пиппен и Майкл Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграли 6 титулов чемпиона НБА в 1990-х годах. При этом Джордан выступал бесспорной первой опцией «Чикаго», а Пиппен всегда воспринимался как его второстепенный напарник.



«Милуоки» Адетокунбо в настоящий момент уступает «Майами Хит» (0-2) в серии полуфинала Восточной конференции НБА. Не исключено, что Яннис решит покинуть «Бакс», если не сможет выиграть титул в составе клуба из Висконсина.