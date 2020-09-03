Игрок «Миннесоты» накрасил ногти на руках и ногах

Форвард «Миннесота Тимбервулвз» Джеймс Джонсон накрасил ногти на руках и ногах, показав фото в сториз своего «Инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/james16johnson_

Фото: https://www.instagram.com/james16johnson_

«Миннесота» Джонсона не приняла участия в рестарте сезона НБА из-за низкой позиции в турнирной таблице. Тренировочный лагерь команд НБА завершился 29 июля. Последние матчи прерванного из-за пандемии коронавируса регулярного чемпионата состоялись с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа стартовали игры плей-офф. Ожидалось, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября, но бойкот в НБА сдвинул сроки на три дня. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября, но сроки могут сдвинуться в зависимости от степени затянутости той или иной серии второго раунда плей-офф. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.