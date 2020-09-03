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«Бруклин» назначил Стива Нэша на пост главного тренера

«Бруклин» назначил Стива Нэша на пост главного тренера
Баскетбол / НБА 0

Двукратный MVP НБА Стив Нэш стал главным тренером «Бруклин Нетс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. По информации источника, Нэш подписал с «Бруклином» контракт на четыре года.

Исполнявший обязанности главного тренера команды Жак Вон сохранит место в клубе и станет ведущим ассистентом главного тренера, что сделает его самым высокооплачиваемым помощником тренера в НБА.

Нэш завершил карьеру игрока в 2015 году и с того момента работал консультантом в «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, в ходе сезона боссы клуба из Нью-Йорка уволили с поста тренера Кенни Аткинсона и пребывали в поисках нового рулевого.

Сообщалось, что руководство «Бруклин Нетс» попробует заполучить на пост главного тренера команды Грега Поповича, возглавляющего «Сан-Антонио Спёрс», однако эта информация так и не нашла своего подтверждения.

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