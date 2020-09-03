«Бруклин» выбрал кандидатов на роль третьей звезды в компанию к Дюранту и Ирвингу
Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил, его коллега по амплуа из «Индиана Пэйсерз» Виктор Оладипо и разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Джру Холидэй рассматриваются «Бруклин Нетс» в качестве кандидатов на роль третьей звезды команды после Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга, сообщает The New York Post.
При этом не исключено, что третьей опцией «Нетс» останется действующий игрок команды защитник Карис Леверт. В клубе не уверены, что Оладипо и Холидэй могут показать на площадке более высокую продуктивность, чем Леверт. Сделку по переходу Била сложно осуществить из-за действующего контракта игрока с «Уизардс».
Ранее «Бруклин» объявил о назначении двукратного MVP НБА Стива Нэша на пост главного тренера.
Стив Нэш прокомментировал назначение на пост главного тренера «Бруклина»
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